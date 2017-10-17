Витолиньш: не хватало таких матчей, как с «Ак Барсом», легко давался результат

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Нефтехимиком».

«Ошибки разобрали, готовимся к «Нефтехимику» с позитивным настроением. Думаю, больше не будем татарам проигрывать, надо улучшать свою игру. С «Ак Барсом» был хороший матч, динамичный, быстрый. Где-то таких игр в начале нам не хватало, довольно легко давался результат, а потом идёт такое напряжение, что каждая ошибка решает исход игры. Раз в одну сторону, раз в другую. Такие матчи, как с «Ак Барсом», хотелось бы почаще. Изменений никаких не вносили, у нас же пятый матч через день, ребята уже 10 дней без выходных. Тактические моменты уже перед «Йокеритом» будем изменять.

Дацюк сегодня в звене с Гусевым, а Прохоркин в первом, также Гавриков будет играть в четвёртом. Это всё для того, чтобы пустить свежую кровь. Сезон длинный, кто-то может завтра травму получить, и придётся вносить изменения. Ребятам надо дать сыграть с другими партнёрами, немножко по-другому себя почувствовать. Это всегда хорошо, но не значит, что в следующем матче будет так же. С «Нефтехимиком» в воротах сыграет Шестёркин. В матче с «Ак Барсом» просто дали неправильный протокол, потом поменяли, поэтому Коскинена сначала объявляли.

Яковлев рвётся в бой, но сейчас настолько интенсивные игры, что Егор за неделю не провёл ни одной полноценной тренировки в пятёрке, в борьбе. У нас потом три дня до игры с «Йокеритом», всё может быть.

«Нефтехимик» — мобильная команда, играет в довольно мобильный хоккей. Мы знаем почерк Назарова — много борьбы. Мы не обращаем внимания на слова тренера, что в Петербург «Нефтехимик» поедет командой ВХЛ. Концентрируемся на своей игре. Нам надо реабилитироваться перед своими зрителями», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Нефтехимик» состоится 17 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.