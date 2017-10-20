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«Салават» — «Автомобилист»: Умарк получил 30 минут дисциплинарного штрафа

20 октября 2017, пятница. 19:29 Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк был удалён до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

В концовке третьего периода при счёте 3:3 нападающий «Салавата» Артём Фёдоров получил две минуты за подножку на защитнике «Автомобилиста» Александре Щемерове, после чего Умарк получил 10-минутный, а также 20-минутный дисциплинарный штрафы и был удалён с площадки.

Ранее в матче также до конца игры был удалён защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин за жест в сторону Умарка.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Салават Юлаев Линус Умарк
Новости. Хоккей
20 октября 2017, пятница
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