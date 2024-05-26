Чешский агент оценил возможность проведения совместных акций Ягра с «Авангардом»

Агент Ярослав Зидек, представляющий интересы легендарного чешского нападающего, экс-игрока «Авангарда» Яромира Ягра, высказался о возможности проведения совместных акций с «ястребами».

«К сожалению, проведение совместных акций Яромира и «Авангарда» в ближайшее время невозможно. Сами понимаете, какая сейчас политика по отношению к российским клубам, достаточно вспомнить, какие были проблемы с подписанием вратаря Гудачека», — сказал Зидек в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Ягр был включён в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

52-летний Ягр дважды выступал за омичей: во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005, а также с 2008 по 2011 год, на полноценном контракте. За все четыре сезона, проведённые в «Авангарде», Ягр забросил 93 шайбы и занял в списке лучших снайперов «ястребов» в высшем дивизионе пятое место.

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