Форвард сборной Канады: больно покидать чемпионат мира ни с чем

Нападающий сборной Канады Эндрю Манджапане высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче за третье место от команды Швеции (2:4) на проходящем в эти дни чемпионате мира в Чехии.

«Это тяжело. Я думаю, что все ребята хотели уехать отсюда не с пустыми руками. Сейчас тяжело, ещё труднее от того, что мы уезжаем ни с чем. Это своего рода укус. Мы выложились. Мы провели здесь четыре недели или что-то вроде того. И больно уезжать без всего», — приводит слова Манджапане официальный сайт «Калгари Флэймз».

Напомним, Манджапане является автором решающего гола в овертайме в ворота сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года. На том турнире канадцы выиграли золото.

28-летний Манджапане выступает в НХЛ за «Калгари».

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: