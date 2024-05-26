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Форвард сборной Канады: больно покидать чемпионат мира ни с чем

Форвард сборной Канады: больно покидать чемпионат мира ни с чем
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Нападающий сборной Канады Эндрю Манджапане высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче за третье место от команды Швеции (2:4) на проходящем в эти дни чемпионате мира в Чехии.

«Это тяжело. Я думаю, что все ребята хотели уехать отсюда не с пустыми руками. Сейчас тяжело, ещё труднее от того, что мы уезжаем ни с чем. Это своего рода укус. Мы выложились. Мы провели здесь четыре недели или что-то вроде того. И больно уезжать без всего», — приводит слова Манджапане официальный сайт «Калгари Флэймз».

Напомним, Манджапане является автором решающего гола в овертайме в ворота сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года. На том турнире канадцы выиграли золото.

28-летний Манджапане выступает в НХЛ за «Калгари».

ЧМ-2024 . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 16:20 МСК
Швеция
Окончен
4 : 2
Канада
1:0 Грундстрём (Юханссон, Далин) – 12:05     1:1 Козенс (Олексяк, Манджапане) – 22:41     1:2 Дюбуа (Хагель, Таварес) – 44:18     2:2 Карлссон (Бураковски, Юханссон) – 49:35     3:2 Грундстрём – 53:42     4:2 Юханссон (Бродин, Хедман) – 59:55 (en)    
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