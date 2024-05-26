Защитник сборной Чехии — о финале ЧМ: мы будем отталкиваться от собственной игры

Защитник сборной Чехии Радко Гудас поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2024, в котором его команда сегодня сыграет со сборной Швейцарии.

«Мы хотим подарить золото и этой арене, и себе, и ребятам, которые работали здесь весь год. Мы будем отталкиваться от собственной игры, и, если мы сыграем ещё лучше (чем со Швецией в полуфинале. — Прим. «Чемпионата»), у нас будет отличный шанс завоевать его. Для нас это ещё один шаг и ещё один матч», — приводит слова Гудаса пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

Напомним, во вчерашнем полуфинале чехи уверенно разобрались со сборной Швеции со счётом 7:3.

Финал чемпионата мира Швейцария — Чехия начнётся в 21:20 мск.

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