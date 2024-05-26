Терещенко: Чехия — фаворит финала ЧМ-2024, они набрали обороты

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает сборную Чехии фаворитом финального матча.

«Интересный матч [со Швецией]. Сборная Чехии набрала обороты в последних играх — обыграли США 1:0, сейчас превзошли Швецию 7:3. Для меня сборная Чехии сейчас является фаворитом и главным претендентом на звание чемпиона мира на домашнем чемпионате», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, в финальной игре мирового первенства — 2024 примут участие команда Швейцарии и хозяева турнира сборная Чехии. Встреча начнётся в 21:20 мск. Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в чемпионате мира — 2024. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.