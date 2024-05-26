Экс-тренер футбольного «Спартака» поддержал Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею

Главный тренер сборной Швейцарии, бывший наставник столичного «Спартака» Мурат Якин выразил восхищение выступлением хоккейной сборной своей страны на проходящем в эти дни чемпионате мира по хоккею в Чехии, на котором швейцарцы сегодня сыграют в матче за золото с хозяевами турнира.

«То, что тренер Патрик Фишер, игроки и весь персонал делают на этом чемпионате мира, просто сенсация. Национальная команда с её исключительными талантами, такими как Йози, Фиала и Нидеррайтер, выглядит как единое целое», — приводит слова 49-летнего Якина Blick.

Напомним, Якин возглавлял «Спартак» в сезоне-2014/2015. Это был единственный зарубежный опыт работы для швейцарца.

Финал чемпионата мира по хоккею Швейцария — Чехия начнётся сегодня, 26 мая, в 21:20 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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