«Знаю, что папа смотрит сверху». Ягр — о включении в Зал славы IIHF

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр поделился эмоциями от включения в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

«Для меня это большая честь. Много чего я мог бы сказать. За свою карьеру мне посчастливилось играть с великими игроками. Иржи Шлегр, Мартин Ручинский, Мартин Страка… У меня не будет времени перечислить их всех. Мы выигрывали вместе, мы проигрывали вместе. Однако самое главное для меня то, что мы остались друзьями даже спустя все эти годы.

Я хотел бы поблагодарить всех тренеров, которых я встретил за свою карьеру. А также болельщиков: вы все видите, какими громкими могут быть чешские фанаты. Я часто играл под давлением, но меня это не волновало. Именно из-за этого давления я старался ещё сильнее.

Когда вы верите в свои мечты, вы можете их достичь. Однако за тобой всегда должен кто-то присматривать. Я просто любил хоккей, и родители всегда меня поддерживали. Я знаю, что папа наблюдает сверху. Выбор родителей был лучшим решением, которое я когда-либо принимал», — приводит слова Ягра на церемонии Hokej.cz.

Напомним, ранее 52-летний Ягр, который до сих пор появляется на льду в официальных матчах, заявил, что следующий сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Также у него в планах написать книгу о своей карьере и снять фильм о последнем сезоне.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ по мнению самой лиги.

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