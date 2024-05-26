«Потом неделю не выходили командой на лёд». Игрок «Шеффилда» — о смерти Джонсона

Финский защитник «Шеффилд Стилерз» Никлас Невалайнен рассказал о трагическом эпизоде в игре с «Ноттингем Пантерз», когда нападающему «пантер», 29-летнему Адаму Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.

«Оглядываясь назад, и хотя это и прозвучит немного эгоистично, могу сказать, что, к счастью, меня не было в составе в той игре. Однако я всё равно ясно видел это событие. После удара на льду было столько крови, что сразу понял всю серьёзность. Я сказал нашему вратарю, что это явно чрезвычайная ситуация. Однако в тот момент он даже не мог себе представить, насколько мрачным оказался конечный результат. Это был огромный шок для всех на арене. Жестокое и трагическое событие.

После этого мы неделю не выходили командой на лёд. К счастью, помощь оказалась доступна для нас, за что мы говорим спасибо. Нам сказали, что, даже если бы хирурги появились на льду сразу после пореза, конечный результат был бы тот же.

То, что написали Петгрейву (игрок, который нанёс смертельную травму. — Прим. «Чемпионата») в интернете, было возмутительно. Всё, что я могу сказать, это то, что Петгрейв был опустошён всем, что произошло. Я, конечно, не могу залезть кому-то в голову, поэтому мне сложно комментировать этот случай более подробно. После октября он даже на каток толком не приходил. Иногда Петгрейв приходил на тренировку вместе с остальной командой, но когда в зале не было других людей», — цитирует Невалайнена Ilta-Sanomat.