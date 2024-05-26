«Сезон покажет, прав ли был ЦСКА». Плотников — об уходе лидеров армейского клуба

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал о своём уходе из ЦСКА и прокомментировал селекционную политику московских армейцев.

— Почему ЦСКА так резко убрал многих лидеров из состава?

— Это сложно объяснить… Я не знаю. Статистика у каких-то игроков осталась на том же уровне, но сам игрок уже не нужен. Это выглядит, с одной стороны, странно. Но с другой — наверное, не мне комментировать решения ЦСКА. В клубе решили пойти на омоложение — это их право. Сезон покажет, были правы они или нет.

— Как это объявили, что ЦСКА в ваших услугах больше не нуждается? Это была индивидуальная беседа?

— А вам Миша Григоренко не рассказывал? Мы были вдвоём, когда нам об этом сообщили. Пару слов буквально. «Всё понятно?» — «Да, всё понятно». Мы после вылета из плей-офф, как помните, ещё три недели тренировались на «ЦСКА Арене», крутили велосипеды. Вот и объявили в тот момент. В принципе, мы и так всё понимали и знали, что к этому идёт, — цитирует Плотникова официальный сайт СКА.

В регулярном сезоне-2023/2024 КХЛ Плотников за ЦСКА принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 26 (13+13) результативными действиями при показателе полезности «-1». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 33-летний форвард провёл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. В составе московского клуба дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023) и два раза стал чемпионом России.