Впервые за 10 лет на чемпионате мира будет полностью европейский пьедестал

В Праге на «О2 Арене» завершился матч за третье место в рамках чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швеции одержала победу над Канадой (4:2).

Благодаря этой победе «Тре Крунур» в 17-й раз в своей истории стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира.

Напомним, в финальном матче турнира сыграют сборные Швейцарии и Чехии.

Таким образом, впервые за последние 10 лет пьедестал чемпионата мира будет состоять исключительно из европейских сборных. В последний раз такое случалось в 2014 году, когда золото взяла Россия, а Финляндия и Швеция — серебро и бронзу соответственно.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: