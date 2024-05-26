Впервые за 10 лет на чемпионате мира будет полностью европейский пьедестал
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В Праге на «О2 Арене» завершился матч за третье место в рамках чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швеции одержала победу над Канадой (4:2).
ЧМ-2024 . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 16:20 МСК
Швеция
Окончен
4 : 2
Канада
1:0 Грундстрём (Юханссон, Далин) – 12:05 1:1 Козенс (Олексяк, Манджапане) – 22:41 1:2 Дюбуа (Хагель, Таварес) – 44:18 2:2 Карлссон (Бураковски, Юханссон) – 49:35 3:2 Грундстрём – 53:42 4:2 Юханссон (Бродин, Лундестрём) – 59:55
Благодаря этой победе «Тре Крунур» в 17-й раз в своей истории стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира.
Напомним, в финальном матче турнира сыграют сборные Швейцарии и Чехии.
Таким образом, впервые за последние 10 лет пьедестал чемпионата мира будет состоять исключительно из европейских сборных. В последний раз такое случалось в 2014 году, когда золото взяла Россия, а Финляндия и Швеция — серебро и бронзу соответственно.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Последняя игра России на ЧМ по хоккею:
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