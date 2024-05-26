Кожевников: у североамериканцев нет интереса к чемпионату мира в отсутствии сборной России

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников считает, что отсутствие сборной России на чемпионатах мира является одной из основных причин проблем с мотивацией у североамериканских национальных команд.

«Победа сборной Швейцарии над командой Канады не должна никого удивлять, ведь они не в первый раз выходят в финал. Это хорошая сборная, которая показывает хоккей неплохого уровня. Чехи же давно ходят в фаворитах, к тому же в этом году играют дома. Что касается игроков из Канады и США, то у них другой интерес к чемпионату мира: они же больше приезжают отдыхать. Получилось — хорошо, не получилось — ничего страшного. Если бы на турнире играла сборная России, то у них было бы иное отношение. А в отсутствие нашей сборной уровень мотивации у них заметно снизился.

Ведь посмотрите, кто в этих сборных приехал на чемпионат мира — только три-четыре человека с известными именами. Они берут молодых, преследуя другие цели: обкатать игроков, посмотреть на европейский хоккей и немного отдохнуть. Для кого-то из них это уже отпуск (улыбается). Говоря же о финале, то сборная Швейцарии раньше никогда не выигрывала чемпионат мира. Поэтому, наверное, отдам предпочтение им», — добавил собеседник агентства», — сказал Кожевников в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, в финале чемпионата мира — 2024, который пройдёт сегодня в Праге, сыграют сборные Чехии и Швейцарии.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: