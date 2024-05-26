Дрегер: Охотюк подписал двухлетний контракт с ЦСКА

Североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что экс-защитник клубов НХЛ Никита Охотюк подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

Напомним, 22 мая ЦСКА обменял у «Торпедо» права на 23-летнего Охотюка. Никита минувший сезон провёл в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Калгари». Игрок обороны принял участие в 43 матчах за «Шаркс» и набрал 8 (1+7) очков, а также отметился одной результативной передачей в девяти встречах в составе «Флэймз». Защитник является выпускником школы челябинского «Трактора» и с 2018 года выступает в Северной Америке.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».