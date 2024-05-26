«Нет никакой сенсации». Трёхкратный чемпион мира — о поражении Канады в полуфинале ЧМ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко высказался о поражении сборной Канады в полуфинале чемпионата мира — 2024 после от сборной Швейцарии по буллитам со счётом 2:3.

«Швейцарцы достаточно давно пытаются быть в топ-сборных, и это им, в принципе, удаётся. Второй или третий раз уже, по-моему, играют в финале. Чемпионат сильный, и сборная Швейцарии показывает всё, на что способна. Канада, к сожалению, не использовала все свои возможности и моменты, мастерство, конечно, подводит их. Плюс многие игроки не приехали по определённым причинам. Поэтому нет никакой сенсации. Хочется видеть больше конкуренции на чемпионате мира», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, в финальной игре мирового первенства примут участие команда Швейцарии и хозяева турнира сборная Чехии. Встреча начнётся в 21:20 мск. Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.