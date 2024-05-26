«Совершенно заслуженно». «Авангард» поздравил Яромира Ягра с включением в Зал славы ИИХФ

Пресс-служба «Авангарда», в официальном телеграм-канале клуба опубликовала пост, в котором поздравила легендарного чешского нападающего, бывшего игрока «ястребов» Яромира Ягра с включением в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Яромир Ягр официально введён в Зал славы Международной федерации хоккея! Совершенно заслуженно, поздравляем», — гласит подпись под постом с эмодзи в виде аплодисментов.

Напомним, 52-летний Ягр дважды выступал за омичей: во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005, а также с 2008 по 2011 год, на полноценном контракте. За все четыре сезона, проведённые в «Авангарде», Ягр забросил 93 шайбы и занял в списке лучших снайперов «ястребов» в высшем дивизионе пятое место.

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