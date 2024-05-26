Швеция — Канада: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2024 начнётся в 16:20

Сегодня, 26 мая, в рамках 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой пройдёт матч за третье место между сборными Швеции и Канады. Соперники будут играть на «О2-Арене» в Праге. Начало — в 16:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Швеции в 1/2 финала ЧМ-2024 крупно проиграла хозяевам турнира — команде Чехии со счётом 3:7, Канада уступила сборной Швейцарии по буллитам со счётом 2:3.

Напомним, следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.