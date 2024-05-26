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ЦСКА повёл в серии финала ЕЛ, стартовал «Ролан Гаррос» — 2024. Главное к вечеру

ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финала Единой лиги, стартовал «Ролан Гаррос» — 2024, сборная Швеции заняла третье место на чемпионате мира по хоккею. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 26 мая.

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