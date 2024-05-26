«Победа хоккея». В ИИХФ прокомментировали рекорд посещаемости на ЧМ-2024 в Чехии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о том, что чемпионат мира — 2024 в Праге и Остраве оказался самым посещаемым за всю историю мировых первенств.

«Это фантастический успех. Он показал, что Чехия – хоккейная страна. Это победа хоккея – неважно, каким будет результат финала. Я уверен, что это будет отличный финал», — приводит слова Тардифа пресс-служба ИИХФ.

Напомним, в финальном матче, который пройдёт сегодня, 26 мая, встретятся сборные Швейцарии и Чехии. Игра начнётся в 21:20 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

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