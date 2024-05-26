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Швейцария — Чехия: команды не открыли счёт в первом периоде финала ЧМ-2024

Швейцария — Чехия: команды не открыли счёт в первом периоде финала ЧМ-2024
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В эти минуты в Праге на «О2 Арене» проходит финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором встречаются сборные Швейцарии и Чехии. На данный момент позади первый период, счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт тесктовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2024 . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
2-й период
0 : 0
Чехия

В первой 20-минутке чехи опередили своих соперников по броскам в створ — 11:7. Обе команды пока обходятся без удалений.

Напомним, в полуфинале сборная Чехии одержала уверенную победу над сборной Швеции со счётом 7:3, а швейцарцы по буллитам выбили из розыгрыша команду Канады (3:2 Б).

Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.

Календарь ЧМ-2024
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