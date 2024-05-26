Крикунов: сборной России нет на чемпионате мира из-за давления американцев

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал об отсутствии российской национальной команды на чемпионате мира — 2024.

«По поводу России… Конечно, с ней было бы в разы интереснее. Наших болельщиков там было бы больше. Из-за этой политики организаторы теряют деньги. Но они вынуждены так делать – всё из-за давления американцев. Думаю, рано или поздно они поймут, что нас нужно вернуть на турниры», – заявил Крикунов в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, в финальной игре мирового первенства — 2024 примут участие команда Швейцарии и хозяева турнира сборная Чехии. Встреча начнётся в 21:20 мск. Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.