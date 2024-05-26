Коньков: Разину нужно будет вернуть «Металлургу» былую мотивацию

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что «Металлург» должен продолжать работать для успеха в следующих сезонах.

«Сейчас самое важное — это не почивать на лаврах. Празднования и награждения занимают время. Но нужно засучить рукава и идти сражаться за новый трофей. Всё зависит от менталитета ребят, чтобы они не думали, что уже всё выиграно и жизнь на этом удалась. Наоборот, многим игрокам необходимо ставить перед собой в качестве цели побить бомбардирские рекорды Зарипова и Мозякина. Ориентиры должны быть высокими.

Андрею Разину нужно будет вернуть команде былую мотивацию. С другой стороны, ребята прекрасно знают его требования, и поэтому им понадобится намного меньше времени для адаптации», — заявил Коньков.

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).