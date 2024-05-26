Американский защитник московского «Динамо» Менелл назвал главные отличия между НХЛ и КХЛ

27-летний американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал о главных различиях между Национальной хоккейной лигой и Континентальной хоккейной лигой.

«Есть несколько отличий между КХЛ и НХЛ. Стиль игры немного отличается. Я бы сказал, что в НХЛ много физики, больше борьбы, больше хитов.

В КХЛ же тенденция российских игроков состоит в искусной игре: они стараются держать шайбу и красиво разыгрывать. Кроме того, в НХЛ, как вы знаете, рынок больше, и туда едут лучшие игроки со всего света. Но, я думаю, большинство людей согласятся, что КХЛ — вторая лучшая лига в мире после НХЛ. Так что это две лучшие лиги», — рассказал Менелл в интервью YouTube-каналу Russian Code.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Менелл сыграл 76 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 49 результативных передач, набрав в общей сложности 58 очков.