«Два лучших вратаря в мире». Форвард «Флориды» — о Бобровском и Шестёркине

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге высоко оценил игру российских голкиперов «пантер» Сергея Бобровского и «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Очевидно, что это два лучших вратаря в мире, и у них сейчас противостояние. Мы стараемся использовать свои моменты, а они оба играют нереально. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Вераге Sportsnet.

Вчера, 25 мая, в Нью-Йорке завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ). «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз. Таким образом, прервалась 12-матчевая победная серия Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли, которая началась ещё в бытность выступлений голкипера за «Коламбус Блю Джекетс».