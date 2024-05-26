Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: Ягр может получить должность в «Питтсбурге»

The Athletic: Ягр может получить должность в «Питтсбурге»
Аудио-версия:
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» работает над наймом в структуру клуба легендарного чешского нападающего, экс-игрока «пингвинов» Яромира Ягра, сообщает журналист Роб Росси со ссылкой на президента по бизнес-операциям клуба из Пенсильвании Кевина Аклина.

В своей статье на The Athletic России рассказал о своём общении с Аклином, в котором последний обозначил, что после церемонии выведения из обращения номера Ягра в клубе в феврале этого года в «Пингвинз» активно работают над привлечением Ягра и дополнительный рывок в этом отношении был сделан во время визита в Прагу на чемпионат мира.

Аклин сообщил, что в клубе пока нет чёткого представления о возможной роли Ягра в системе франшизы, однако в «Питтсбурге» готовы учитывать высокую занятость своей легенды на родине, в связи с чем не исключён вариант даже с удалённой работой.

Напомним, Ягр находится в Чехии с сезона-2017/2018, выступая в качестве игрока и владельца клуба «Кладно» чешской Экстралиги.

В составе «Питтсбурга» 52-летний Ягр дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992).

Материалы по теме
«Знаю, что папа смотрит сверху». Ягр — о включении в Зал славы IIHF

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android