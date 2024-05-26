The Athletic: Ягр может получить должность в «Питтсбурге»

«Питтсбург Пингвинз» работает над наймом в структуру клуба легендарного чешского нападающего, экс-игрока «пингвинов» Яромира Ягра, сообщает журналист Роб Росси со ссылкой на президента по бизнес-операциям клуба из Пенсильвании Кевина Аклина.

В своей статье на The Athletic России рассказал о своём общении с Аклином, в котором последний обозначил, что после церемонии выведения из обращения номера Ягра в клубе в феврале этого года в «Пингвинз» активно работают над привлечением Ягра и дополнительный рывок в этом отношении был сделан во время визита в Прагу на чемпионат мира.

Аклин сообщил, что в клубе пока нет чёткого представления о возможной роли Ягра в системе франшизы, однако в «Питтсбурге» готовы учитывать высокую занятость своей легенды на родине, в связи с чем не исключён вариант даже с удалённой работой.

Напомним, Ягр находится в Чехии с сезона-2017/2018, выступая в качестве игрока и владельца клуба «Кладно» чешской Экстралиги.

В составе «Питтсбурга» 52-летний Ягр дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992).

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