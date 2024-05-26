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«Флорида» — «Рейнджерс»: нью-йоркцы забросили две шайбы за 25 секунд в начале третьей игры

«Флорида» — «Рейнджерс»: нью-йоркцы забросили две шайбы за 25 секунд в начале третьей игры
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В эти минуты в Санрайзе (США) проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На данный момент идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
2 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 02:50 (5x4)     1:1 Лафреньер (Трочек, Труба) – 07:16 (5x5)     1:2 Гудроу (Шнайдер, Кайлли) – 07:42 (5x5)     2:2 Райнхарт (Вераге) – 14:46 (5x4)    

Счёт в этой встрече, на третьей минуте открыл форвард «пантер» Сэм Райнхарт, реализовав большинство. Однако менее чем через пять минут сначала Алекси Лафреньер восстановил равновесие, а уже через 25 секунд Баркли Гудроу вывел гостей вперёд.

Отметим, что ворота обеих команд в этой встрече защищают российские голкиперы — Игорь Шестёркин («Рейнджерс») и Сергей Бобровский («Флорида»).

Напомним, на данный момент счёт в серии 1-1. Данная игра — первая в этой серии на домашнем льду «Пантерз».

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