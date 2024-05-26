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Сборная Канады проиграла пятый матч за бронзу чемпионата мира подряд

Сборная Канады проиграла пятый матч за бронзу чемпионата мира подряд
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В Праге на «О2 Арене» завершился матч за третье место в рамках чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швеции одержала победу над Канадой (4:2).

ЧМ-2024 . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 16:20 МСК
Швеция
Окончен
4 : 2
Канада
1:0 Грундстрём (Юханссон, Далин) – 12:05     1:1 Козенс (Олексяк, Манджапане) – 22:41     1:2 Дюбуа (Хагель, Таварес) – 44:18     2:2 Карлссон (Бураковски, Юханссон) – 49:35     3:2 Грундстрём – 53:42     4:2 Юханссон (Бродин, Лундестрём) – 59:55    

Таким образом, это поражение стало пятым подряд для «кленовых листьев» в матчах за бронзовые медали чемпионатов мира. В последний раз канадцы становились третьими на мировом первенстве в далёком 1995 году.

Напомним, североамериканская команда не смогла попасть в главный матч турнира, уступив вчера в полуфинале Швейцарии (2:3 Б).

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Отметим, что следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

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