Сборная Канады проиграла пятый матч за бронзу чемпионата мира подряд

В Праге на «О2 Арене» завершился матч за третье место в рамках чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швеции одержала победу над Канадой (4:2).

Таким образом, это поражение стало пятым подряд для «кленовых листьев» в матчах за бронзовые медали чемпионатов мира. В последний раз канадцы становились третьими на мировом первенстве в далёком 1995 году.

Напомним, североамериканская команда не смогла попасть в главный матч турнира, уступив вчера в полуфинале Швейцарии (2:3 Б).

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Отметим, что следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

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