Коньков рассказал, кто из известных игроков повлиял на прогресс Шаранговича в этом сезоне

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, что необходимо делать молодым хоккеистам для своего развития, а также высоко оценил выступление белорусского нападающего Егора Шаранговича в нынешнем сезоне НХЛ.

«Сейчас ребята после 30 лет работают лучше молодёжи. Они прекрасно понимают, в чем им нужно поработать. Знаете, какой классный пример я часто рассказываю своим подопечным? Кирилл Капризов приехал в НХЛ в статусе звёздного игрока, который выиграл к тому моменту Кубок Гагарина и Олимпиаду. И к нему приставили тренера по развитию. Всем остальным нужно засучить рукава и трудиться. Также необходимо уделять внимание ментальной подготовке, которая определяет, каких высот достигнет хоккеист. Может быть, человеку достаточно держаться середнячком в команде. А кто-то, наоборот, считает, что он может играть в топовых командах и пробовать свои силы в НХЛ.

Показателен пример Егора Шаранговича. Он много занимался вместе с Михаилом Грабовским в межсезонье. И это помогло ему. Он провёл яркий сезон в минском «Динамо», а сейчас показывает серьёзные результаты в НХЛ. Для этого необходимо самосовершенствоваться и поддерживать высокую физическую сторону», – сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в завершившейся регулярке НХЛ 25-летний Шарангович сыграл все 82 матча за «Калгари Флэймз», в которых набрал 59 (31+28) очков и стал автором нескольких рекордов как внутри клуба, так и в истории белорусского хоккея.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: