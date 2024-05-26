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Кожевников: шведы — завистливые люди, которые никогда не простят нам победы Петра Первого

Кожевников: шведы — завистливые люди, которые никогда не простят нам победы Петра Первого
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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников высказался о словах председателя Шведской ассоциации хоккея Андерса Ларссона, который поддерживает дальнейшее отстранение сборных России от международных соревнований.

«Они же конченые негодяи. Шведы — завистливые люди, и они точно никогда не простят нам победы Петра Первого. Это всегда сидит в них, потому что их с детства воспитывают именно в таком ключе. Я же играл в этой стране, и шведский тренер команды говорил мне об этом в глаза. Для них это в порядке вещей и вполне нормально. Это мы добрые люди и не помним тех гадостей, которые нам кто-то делает», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.

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