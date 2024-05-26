Швейцария — Чехия: онлайн-трансляция финала ЧМ-2024 начнётся в 21:20

Сегодня, 26 мая, в рамках 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой пройдёт финальный матч между сборными Швейцарии и Чехии. Соперники будут играть на «О2-Арене» в Праге. Начало — в 21:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в полуфинале сборная Чехии одержала уверенную победу над сборной Швеции со счётом 7:3, а швейцарцы по буллитам выбили из розыгрыша команду Канады (3:2 Б).

Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: