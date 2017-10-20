100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вестерлунд — об удалении Умарка до конца игры: будем обсуждать дисциплину

20 октября 2017, пятница. 20:38 Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (5:3) и удаление до конца игры Линуса Умарка, который в концовке третьего периода получил 30 минут дисциплинарного штрафа.

«Очень важная победа. Особенно то, что выиграли на последних минутах. Команда показывает характер. Игра была для нас очень тяжёлой. «Автомобилист» очень хорошо играл, к тому же мы получили много удалений. Нам ещё много что нужно улучшать. Тем более что нам нужно изменять команду, которая раньше играла в основном в нападении, на то, чтобы она играла и в защите, и в нападении.

Не знаю, с чем связаны сегодняшние удаления. Мы получаем много удалений в зоне атаки. Что касается удаления Умарка в концовке и будем ли мы его за это наказывать, то я никогда никого не штрафую, но мы будем обсуждать с командой дисциплину. Мы должны больше концентрироваться на игре.

Куляш – хороший игрок, это хорошо, что у него всё получается. Но это не очень важно, мне важнее, что «Салават Юлаев» побеждает", — сказал Вестерлунд на пресс-конференции.

«Салават» — «Автомобилист»: Умарк получил 30 минут дисциплинарного штрафа

Видео пресс-конференции тренеров можно посмотреть также на канале «Салавата Юлаева» в YouTube.

Видео, в котором удаляют Умарка, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Салават Юлаев Линус Умарк Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
20 октября 2017, пятница
21:13 «Ак Барс» на домашней площадке разгромил «Трактор», забросив семь шайб
21:09 Лукин подписал двухлетний контракт с «Салаватом» и другие трансферы
21:05 Крикунов: Трямкин получил штраф, поскольку показал что-то игроку, не судье
20:38 Вестерлунд — об удалении Умарка до конца игры: будем обсуждать дисциплину
20:19 Коротков — о дубле Куляша в ворота «Салавата»: молодчик, порадовался за него
19:46 «Ак Барс» — «Трактор»: в первом периоде казанцы забили шесть голов за 10 минут
19:35 Зогорна: драться не люблю, но в драке с Воробьёвым удалось неплохо ударить
19:29 Гол Макарова на последней минуте помог «Салавату» обыграть «Автомобилист»
19:29 «Салават» — «Автомобилист»: Умарк получил 30 минут дисциплинарного штрафа
19:03 Сигарёв: «Сибирь» отдала всё для победы, со стороны «Амура» были грязные приёмы
18:55 Фастовский: «Сибирь» стала слишком яркой командой. 4 плохих матча – уже трагедия
18:46 Защитник «Автомобилиста» Трямкин удалён до конца игры за жест в сторону Умарка
18:41 Мартемьянов: не знаю, как собираются играть в хоккей те, кто не бился у «Амура»
18:41 П. Зубов: Верещагин поехал на МРТ, у Салака заклинило шею
18:36 «Салават» — «Автомобилист»: Куляш забил 100-й гол в КХЛ своей бывшей команде
18:29 Нападающий Жига Еглич продолжит карьеру в «Нефтехимике»
18:29 «Сибирь» — «Амур»: массовая потасовка после травмы Верещагина
18:01 Дубль Сигарёва помог «Сибири» одолеть «Амур» и прервать серию поражений
18:00 Маршан предложил «Торонто» выставлять одного Мэттьюса против пятёрки соперника
17:25 ЦСКА обменял лучшего бомбардира «Звезды» Хлопотова в ХК «Сочи»
17:10 КХЛ отменила штраф до конца игры Шиксатдарова, выписанный за контакт с судьёй
16:49 Защитник «Сибири» Игнатович получил травму и не смог продолжить матч с «Амуром»
16:38 «Сибирь» — «Амур»: Салака заменили в третьем матче подряд
15:57 Вратарь ЦСКА Сорокин представил свой новый шлем
15:35 Команда «Крылья Советов» и руководство клуба почтили память Игоря Дмитриева
15:22 Зайцев отметил, что не думает об очках и постарается исправить «плюс-минус»
14:53 Ильин: при Захаркине в «Югре» было много свободы, не все это слово понимают
14:30 Ковальчук: я против искоренения драк в хоккее, в футболе играют исподтишка
14:13 ХК «Сочи» выменял у «Югры» форварда Акмальдинова
13:37 Глухов — о трёх поражениях «Ак Барса» на выезде: стараемся не обращать внимания
13:11 Даллмэн: основные проблемы «Барыса» в нападении и «чистке» пятака
13:00 Ковальчук: отец был фанатом Харламова, а я однажды попросил клюшку у Лемье
12:48 Рендулич: у моего агента несколько игроков в «Витязе», о КХЛ знаю много
12:29 Билялетдинов — об усилении: все вопросы к генменеджеру, он руководит процессом
12:12 Дмитрий Моня перешёл в «Нове Замки», в команде уже есть россиянин
11:47 Юньков — о подходе Вестерлунда: много обороны, финская школа
11:30 Зайцев: в прошлом сезоне в голове сидела мысль о контракте, у меня семья
11:08 Логинов: ничего особенного в СКА и «Йокерите» нет, их можно обыгрывать
10:29 Захаров: «Юность» ведёт переговоры с Калюжным, он должен принести много пользы
10:07 Сергачёв, забивший свои первые голы в НХЛ, признан третьей звездой игрового дня
10:00 Рафиков: в «Локомотиве» не запрещают защитникам идти в атаку — главное вернуться
09:49 Форвард «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона
09:43 Менеджер «Берна»: говорили со Штрайтом, сейчас он не вариант
09:30 Э. Галимов: каждый в «Нефтехимике» хочет доказать тренеру, что готов биться
09:21 Ринне, повторивший рекорд НХЛ по шат-аутам для финнов, похвалил партнёров
Все новости RSS
Партнерский контент