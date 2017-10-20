Вестерлунд — об удалении Умарка до конца игры: будем обсуждать дисциплину

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (5:3) и удаление до конца игры Линуса Умарка, который в концовке третьего периода получил 30 минут дисциплинарного штрафа.

«Очень важная победа. Особенно то, что выиграли на последних минутах. Команда показывает характер. Игра была для нас очень тяжёлой. «Автомобилист» очень хорошо играл, к тому же мы получили много удалений. Нам ещё много что нужно улучшать. Тем более что нам нужно изменять команду, которая раньше играла в основном в нападении, на то, чтобы она играла и в защите, и в нападении.



Не знаю, с чем связаны сегодняшние удаления. Мы получаем много удалений в зоне атаки. Что касается удаления Умарка в концовке и будем ли мы его за это наказывать, то я никогда никого не штрафую, но мы будем обсуждать с командой дисциплину. Мы должны больше концентрироваться на игре.

Куляш – хороший игрок, это хорошо, что у него всё получается. Но это не очень важно, мне важнее, что «Салават Юлаев» побеждает", — сказал Вестерлунд на пресс-конференции.

«Салават» — «Автомобилист»: Умарк получил 30 минут дисциплинарного штрафа

Видео пресс-конференции тренеров можно посмотреть также на канале «Салавата Юлаева» в YouTube.

Видео, в котором удаляют Умарка, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.