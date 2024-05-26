Мэттью Ткачук повторил достижение своего отца в плей-офф НХЛ в третьем матче с «Рейнджерс»

В эти минуты в Санрайзе (США) проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На данный момент позади первый период, счёт в матче 2:2.

Нападающий хозяев Мэттью Ткачук отметился к этому моменту результативной передачей. Это очко стало для 26-летнего форварда 56-м за карьеру в 61 матче плей-офф НХЛ. Этот результат помог ему повторить рекорд своего отца Кита Ткачука, который также отметился 61 очком за карьеру в Кубке Стэнли, однако Ткачуку-старшему удалось это за 89 матчей.

Всего в нынешнем плей-офф Мэттью Ткачук с учётом этой игры набрал 17 (5+12) очков в 14 матчах.

Напомним, на данный момент счёт в серии 1-1.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: