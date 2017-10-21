ЦСКА — «Локомотив»: Робинсон удалён до конца игры за удар в голову Коледова

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон был удалён до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

В концовке второго периода Робинсон нанёс удар защитнику ярославцев Павлу Коледову в голову, после чего тот долго не мог подняться на ноги. Коледов ушёл в раздевалку в сопровождении врачей, а Робинсон получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф.

Ранее в матче «2+10» получил нападающий «армейцев» Сергей Андронов, также за удар в голову. После второго периода счёт в матче равный — 2:2.

«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.