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«Локомотив» под руководством Квартальнова прервал победную серию ЦСКА

21 октября 2017, суббота. 19:40 Хоккей

ЦСКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:3 ОТ.

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После первого периода «армейцы» вели благодаря голу Максима Шалунова, однако во второй двадцатиминутке сначала Александр Полунин сравнял счёт, а затем Александр Кадейкин вывел «железнодорожников» вперёд. ЦСКА отыгрался благодаря голу Кирилла Капризова. Встреча перешла в овертайм, где Даниил Апальков принёс победу «Локомотиву».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 3 1:0, 1:2, 0:0, 0:1
Локомотив
Ярославль
1:0 – Шалунов (Шумаков, Капризов) – 13:49 (5x4), 1:1 – Полунин – 30:40 (6x5), 1:2 – Кадейкин (Коледов) – 34:10 (5x4), 2:2 – Капризов (Нестеров, Шумаков) – 37:22 (5x4), 2:3 – Апальков (Накладал) – 61:20 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
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