«Локомотив» под руководством Квартальнова прервал победную серию ЦСКА

ЦСКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:3 ОТ.

«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.

После первого периода «армейцы» вели благодаря голу Максима Шалунова, однако во второй двадцатиминутке сначала Александр Полунин сравнял счёт, а затем Александр Кадейкин вывел «железнодорожников» вперёд. ЦСКА отыгрался благодаря голу Кирилла Капризова. Встреча перешла в овертайм, где Даниил Апальков принёс победу «Локомотиву».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».