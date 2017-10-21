СКА побил рекорд КХЛ, набрав очки в 25 матчах «регулярки» подряд

Победа в матче с «Йокеритом» позволила СКА побить рекорд КХЛ по продолжительности серии без неудач в основное время за один регулярный чемпионат, «армейцы» набрали очки в 25-м матче подряд.

В этом сезоне СКА потерпел два поражения и оба — в овертайме. Предыдущий рекорд — серия из 24 матчей с набранными очками — был установлен «Авангардом» в сезоне-2010/11 и повторён СКА в сезоне-2016/17.

В этом сезоне питерские «армейцы» также установили рекорд по количеству побед подряд, выиграв первые 20 матчей регулярного чемпионата.