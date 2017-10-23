«Сент-Луис» отправил Барбашёва в АХЛ

«Сент-Луис Блюз» отправил российского форварда Ивана Барбашёва в клуб АХЛ «Чикаго Вулвз». Об этом рассказал генменеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг, как сообщается на официальном сайте клуба. Кроме того, «Блюз» отправил канадского нападающего Сэмми Блейза в клуб АХЛ «Сан-Антонио Рэмпейдж».

Барбашёв был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта-2014. В сезоне-2016/17 Иван принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 12 (5+7) очков. В нынешнем сезоне россиянин провёл в НХЛ шесть матчей, однако результативными действиями не отметился.