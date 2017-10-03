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Барбашёв начнёт сезон НХЛ в «Сент-Луисе», Костин выбыл на 7-10 дней

3 октября 2017, вторник. 13:20 Хоккей

«Сент-Луис Блюз» опубликовал состав команды, с которым она начнёт регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18. В основной команде остался нападающий Иван Барбашёв, который дебютировал в лиге в предыдущем сезоне. В заявке команды может быть не больше 23 человек.

Нападающий Клим Костин не попал в список, он находится в списке травмированных игроков, которые не учитываются в ростере. Из-за повреждения нижней части тела россиянин пропустит 7-10 дней. Также в этом списке значатся Патрик Берглунд и Люк Опилка. В списке травмированного резерва — Робби Фаббри, Зак Сэнфорд, Джей Боумистер и Александр Стин.

Состав «Блюз»: Карл Гуннарсон, Джоэль Эдмундсон, Скотти Апшолл, Брэйден Шенн, Джейдэн Шварц, Крис Торбёрн, Дмитрий Яшкин. Пол Штястны, Алекс Пьетранджело, Кайл Бродзиак, Винс Данн, Тэйдж Томпсон, Джейк Аллен, Нейт Проссер, Картер Хаттон, Роберт Бортуццо, Иван Барбашёв, Колтон Парэйко, Магнус Пяаярви, Уэйд Меган, Оскар Сундквист, Владимир Соботка, Владимир Тарасенко.

Уехать нельзя остаться. Где начнут сезон игроки, уехавшие из КХЛ в НХЛ
Дадонов – в лучшем звене в лиге, Береглазов может вернуться, а Воробьёву ещё рано в основу «лётчиков».
Источник: Официальный сайт "Сент-Луис Блюз" Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Иван Барбашёв Клим Костин
Новости. Хоккей
3 октября 2017, вторник
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