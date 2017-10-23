Илья Ковальчук оформил шестой хет-трик за карьеру в КХЛ

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук в матче с московским ЦСКА (5:2) оформил свой шестой хет-трик в Континентальной хоккейной лиге.
8 октября 2012 года. ЦСКА — СКА — 2:4 (Ковальчук – 3)
13 сентября 2014 года. «Лада» — СКА — 2:4 (Ковальчук – 3)
25 августа 2016 года. СКА — «Салават Юлаев» — 7:1 (Ковальчук – 3)
4 октября 2016 года. «Слован» — СКА — 1:6 (Ковальчук – 3)
4 октября 2017 года. «Салават Юлаев» — СКА — 1:6 (Ковальчук – 3)
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Комплекс Ковальчука. Чемпион снова не по зубам ЦСКА
Большой вклад в победу СКА внёс и другой звёздный форвард – Павел Дацюк.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.