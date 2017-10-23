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Войнов: такой щелчок, как у Херсли, не натренировать, я игрок другого плана

23 октября 2017, понедельник. 22:35 Хоккей

Защитник СКА Вячеслав Войнов прокомментировал победу над ЦСКА со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Выполняли свой план на игру, старались, дождались своих моментов. В моменте с голом пытался найти линию, чтобы шайба пролетела первого игрока, а дальше уже наши хоккеисты закрыли Сорокина. В таких матчах как раз и проявляются твои слабые стороны, всегда есть над чем работать. Намного лучше себя сейчас чувствую, чем перед матчем с «Югрой», но есть куда прибавлять.

Такой щелчок, как у Херсли, уже не натренировать, это у него с рождения. Он одного типа игрок, я — другого. Мы старались играть в свою игру, ЦСКА очень хорошо прессинговал первые полтора периода. Моё личное мнение — ЦСКА и «Йокерит» две разные команды. В «Йокерите» не было какой-то личности, которой нужно было уделять внимание, соперники играли по заданию. ЦСКА — мобильная и скоростная команда. И в ней есть пара игроков, которым нужно уделять внимание», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК ЦСКА Вячеслав Войнов Патрик Херсли
Новости. Хоккей
23 октября 2017, понедельник
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