Итоги дня для россиян в АХЛ: Барбашёв забил, у Мамина 4 очка в двух матчах

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, который был достаточно успешен для российских легионеров. Иван Барбашёв, отправленный в фарм-клуб из «Сент-Луиса», смог забить в первом же матче за «Чикаго Вулвз». Форвард «Лихай-Вэлли» Михаил Воробьёв отметился голевой передачей в матче со «Спрингфилдом» — это результативное очко стало для него третьим в четырёх последних матчах. Нападающий «Тандербёрдс» Максим Мамин после трёх передач в матче с «Беллвиллем» отметился одним голевым пасом, который стал для него четвёртым за две последние игры.

Русская неделя в Америке: Варламов и Василевский играют на «Везину» Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.

Барбашёв забил гол в первом матче сезона в АХЛ после отправки из «Сент-Луиса»