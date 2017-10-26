Итоги дня для россиян в АХЛ: Барбашёв забил, у Мамина 4 очка в двух матчах

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, который был достаточно успешен для российских легионеров. Иван Барбашёв, отправленный в фарм-клуб из «Сент-Луиса», смог забить в первом же матче за «Чикаго Вулвз». Форвард «Лихай-Вэлли» Михаил Воробьёв отметился голевой передачей в матче со «Спрингфилдом» — это результативное очко стало для него третьим в четырёх последних матчах. Нападающий «Тандербёрдс» Максим Мамин после трёх передач в матче с «Беллвиллем» отметился одним голевым пасом, который стал для него четвёртым за две последние игры.
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Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.
Барбашёв забил гол в первом матче сезона в АХЛ после отправки из «Сент-Луиса»
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Иван Барбашёв (н)
|«Чикаго»
|1 (1+0)
|0
|4
|-1
|Евгений Свечников (н)
|«Грэндс Рэпидз»
|0
|4
|4
|0
|Михаил Воробьёв (н)
|«Лихай-Вэлли»
|1 (0+1)
|0
|1
|0
|Максим Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|1 (0+1)
|0
|1
|0