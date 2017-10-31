Владимир Мышкин принял участие в открытии сезона Ночной лиги в Северодвинске

В Архангельской области стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги. Матч открытия проходил в Северодвинске в дивизионе «Любитель 40+» между опытной командой из Северодвинска «Беломорец» и новичком любительского чемпионата страны командой «Баренц» из Архангельска и завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

На открытии присутствовал специальный гость — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, член Совета легенд Ночной лиги Владимир Мышкин. Региональный представитель Ночной лиги Вячеслав Паникар рассказал об увеличении числа команд в области в новом сезоне.

«В прошлом году в Архангельской области в двух дивизионах принимали участие 11 команд из четырёх муниципальных образований Поморья. В этом году число команд увеличилось. В дивизионе „Любитель 18+“ прибавилось две команды, в дивизионе „Любитель 40+“ – одна. Особенно приятно, что в этом году в играх НХЛ примет участие команда из Вельска, то есть география турнира расширяется, игра приходит в новые муниципальные образования», – отметил Паникар.