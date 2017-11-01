Салак вновь не попал в стартовый состав «Сибири», с «Йокеритом» сыграет Красиков

Стали известны составы «Йокерита» и «Сибири» на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Новосибирске. Начало встречи – в в 15:30 мск. В стартовом составе финской команды выйдет вратарь Карри Рямё, который пропустил два месяца из-за травмы. Единственный матч в этом сезоне он сыграл 27 августа.

В воротах «Сибири» с первых минут сыграет Алексей Красиков, который будет проводить третий матч подряд. Основной голкипер команды Александр Салак в предыдущей встрече с «Северсталью» был его сменщиком, а до этого вообще не попал в заявку на матч с «Торпедо». В четырёх последних матчах, где играл Салак, его меняли по ходу игры.

«Сибирь»

Красиков (Салак);

Демидов – Ермаков, Сигарёв – Закриссон – Бергстрём;

Наумов – Верещагин, Левицкий – Бодров – Сопин;

Лукин – Алексеев, Энлунд – Основин – Коньков;

Морозов, Первушин – Шаров – Зырянов, Ткаченко.

«Йокерит»

Рямё (Запольски);

Раутанен – Лепистё, Н. Йенсен – Регин – Йормакка;

Кивистё – Гилрой, Толванен – О’Нилл – Йоэнсуу;

Е. Йенсен – Лауридсен, Пильстрём – Ниеми – Анттила;

Палола, Иконен, Мяки – Виртанен – Марьямяки.