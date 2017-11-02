А. Медведев: общались ли с Шипачёвым? Может, в ресторане встретимся!

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев прокомментировал возвращение из НХЛ форварда Вадима Шипачёва.



«Американские СМИ написали, что Шипачёв уже вернулся в Россию. Общался ли с ним? Может, в ресторане встретимся! Есть ли у СКА интерес к Шипачёву? Игрок такого уровня не может не вызывать интерес. Это презумпция главного тренера, кто ему нужен не только в клубе, но и в сборной.



Что касается сегодняшнего матча СКА, то очень хорошо катил «Спартак», боролись, молодцы. Заслуженно победили. Все длинные серии когда-то заканчиваются и начинаются новые. Я бы не стал говорить про спад. Сейчас будет перерыв на сборную, почти вся команда поедет в национальные команды – первую, олимпийскую. Легионеры тоже призваны. Сезон особенный, олимпийский. Календарь тяжёлый. Если бы можно было играть без поражений, было бы неинтересно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА проиграл «Спартаку» и впервые в сезоне закончил встречу без очков