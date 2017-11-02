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СКА проиграл «Спартаку» и впервые в сезоне закончил встречу без очков

Хоккей

Петербургский СКА на домашней арене не справился с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:3. Петербургские «армейцы» прервали победную серию из шести побед подряд и впервые в сезоне не заработали хотя бы одно очко в турнирную таблицу.

Единственный гол в команде хозяев записал на свой счёт Виктор Тихонов. В коллективе из Москвы заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Хохлачёв, Александр Дергачёв и Максим Трунёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Спартак
Москва
0:1 – Хохлачёв (Дергачёв, Калинин) – 35:11 (5x5), 1:1 – Тихонов (Каблуков, Рыков) – 35:55 (5x5), 1:2 – Дергачёв (Пепеляев, Осипов) – 40:59 (5x5), 1:3 – Трунёв – 54:43 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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