СКА проиграл «Спартаку» и впервые в сезоне закончил встречу без очков

Петербургский СКА на домашней арене не справился с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:3. Петербургские «армейцы» прервали победную серию из шести побед подряд и впервые в сезоне не заработали хотя бы одно очко в турнирную таблицу.
Единственный гол в команде хозяев записал на свой счёт Виктор Тихонов. В коллективе из Москвы заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Хохлачёв, Александр Дергачёв и Максим Трунёв.
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