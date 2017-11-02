СКА проиграл «Спартаку» и впервые в сезоне закончил встречу без очков

Петербургский СКА на домашней арене не справился с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:3. Петербургские «армейцы» прервали победную серию из шести побед подряд и впервые в сезоне не заработали хотя бы одно очко в турнирную таблицу.



Единственный гол в команде хозяев записал на свой счёт Виктор Тихонов. В коллективе из Москвы заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Хохлачёв, Александр Дергачёв и Максим Трунёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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