«Айлендерс» с Кулёминым победили «Колорадо» без Варламова, Барзал набрал 5 очков

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе «островитян» по два гола забили Ник Ледди (22-я и 25-я минуты) и Джордан Эберле (13, 42), ещё по одной шайбе на счету Скотта Мейфилда (5) и Джонни Бойчака (30). У «лавин» дубль оформил Александр Керфут, забив оба гола на 60-й минуте, ещё по одной шайбе забросили Натан Маккиннон (21) и Габриэль Ландеског (34). Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал отдал 5 результативных передач.

Нападающий «островитян» Николай Кулёмин провёл на льду 14 минут 13 секунд. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов участия в матче не принимал. Защитник Никита Задоров отыграл 15 минут 29 секунд, форвард Наиль Якупов — 16 минут 21 секунду.