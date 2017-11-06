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«Айлендерс» с Кулёминым победили «Колорадо» без Варламова, Барзал набрал 5 очков

Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе «островитян» по два гола забили Ник Ледди (22-я и 25-я минуты) и Джордан Эберле (13, 42), ещё по одной шайбе на счету Скотта Мейфилда (5) и Джонни Бойчака (30). У «лавин» дубль оформил Александр Керфут, забив оба гола на 60-й минуте, ещё по одной шайбе забросили Натан Маккиннон (21) и Габриэль Ландеског (34). Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал отдал 5 результативных передач.

Нападающий «островитян» Николай Кулёмин провёл на льду 14 минут 13 секунд. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов участия в матче не принимал. Защитник Никита Задоров отыграл 15 минут 29 секунд, форвард Наиль Якупов — 16 минут 21 секунду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
6 : 4 2:0, 3:2, 1:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Мейфилд (де Хаан, Бейли) – 04:05 (5x5), 2:0 – Эберле (Барзал, Бойчак) – 12:58 (5x5), 2:1 – Маккиннон (Джонсон, Ландеског) – 20:40 (5x5), 3:1 – Ледди (Барзал, Таварес) – 21:33 (5x4), 4:1 – Ледди (Бейли, Барзал) – 24:24 (5x4), 5:1 – Бойчак (Ледди, Барзал) – 29:46 (5x5), 5:2 – Ландеског (Маккиннон, Бэрри) – 33:02 (5x5), 6:2 – Эберле (Барзал, Мейфилд) – 41:23 (5x5), 6:3 – Керфут (Андригетто, Бэрри) – 59:30 (5x5), 6:4 – Керфут (Андригетто, Гримальди) – 59:51 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Айлендерс Наиль Якупов Никита Задоров Николай Кулёмин Семён Варламов
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