Житник: Панарину надо перестраиваться, играть с бегунками не то, что с Кейном

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о проблемах, с которым столкнулся Артемий Панарин в «Коламбус Блю Джекетс». Форвард не забивал 10 матчей, а всего в этом сезоне на его счету 12 (2+10) очков.

«Во-первых, я не говорил бы о провале Панарина, ведь очки за передачи он набирает регулярно, плюс проводит на льду под 20 минут за матч. Во-вторых, нужно учитывать, что летом Панарина обменяли. Да ещё из «Чикаго», который играет, наверное, в самый интересный хоккей в лиге, в такую рабочую команду, как «Коламбус» с весьма своеобразным тренером Джоном Тортореллой. Психологически форварду сейчас очень непросто. Одно дело, когда рядом с тобой играют Кейн и Кит, другое — когда бегунки из «Коламбуса», которые улетают в атаку и сразу же бросают. Безусловно, в комбинационном плане Панарин оказался совсем в другой тарелке. Надо перестраиваться.



Я лет 20 назад оказался в похожей ситуации. После отличного сезона в «Лос-Анджелесе» меня отправили в «Баффало» — такую же рабочую команду, как нынешний «Коламбус», с голкипером в роли главной звезды. Психологически было очень непросто, команда играла совсем в другой, более простой хоккей. Плюс вскоре получил травму, надолго выбыл из строя. Зато следующие сезоны получились намного лучше. Так что, думаю, и у Панарина всё наладится, а сейчас идёт самая банальная адаптация к новому месту и новому стилю.



Не уверен, что по стилю этот тренер подходит Панарину. Торторелла — сторонник классической, достаточно простой системы «север — юг», все поперечные «дела» обычно вызывают у него отторжение», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.