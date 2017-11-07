Занковец – о Смоленяке в списке отказов: в моей картине игры его нет в топ-6

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3) и помещение в список отказов Радека Смоленяка.



«Я думаю, что обе команды сражались до конца и выложили все силы, что могли. К сожалению, наше большинство в первом периоде мы правильно не использовали, затем сами получили удаления. Немного недотерпели, пропустили. Но мне ребят упрекнуть не в чем.



Решение по помещению Смоленяка было принято пару недель назад после предыдущей выездной серии. Он игрок первых двух звеньев, но, к сожалению, в моей картине игры он не попадает в эти два звена. Нам кажется, что в третьем-четвёртом звеньях он не будет полезен, поэтому и поместили его в список отказов», — передаёт слова Занковца корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела «Слован» и вернулась в зону плей-офф