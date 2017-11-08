До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Обладатель кубка Гагарина—2013 Роман Дерлюк продолжит карьеру в Беларуси

Хоккей

«Неман» из Гродно объявил о переходе защитника Романа Дерлюка. Хоккеист уже прибыл в расположение своей новой команды и приступил к тренировкам.

В прошлом сезоне Дерлюк провёл в общей сложности 14 матчей за ХК «Сочи» и «Торпедо», очков не заработав. Всего же на уровне Континентальной хоккейной лиги Дерлюк провёл 327 матчей за ХК МВД, московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Торпедо» и ХК «Сочи». На счету игрока 63 очка. Дерлюк — обладатель кубка Гагарина в сезоне-2012/13 в составе бело-голубых. Хоккеист был задрафтован «Флоридой Пантерз», но в НХЛ не провёл ни одного матча. В АХЛ — 79 матчей, 12 очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Флорида Пантерз ХК Динамо Москва
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент