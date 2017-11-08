Тренер женской «молодёжки»: будем исправлять слабые места в преддверии ЧМ

В Новогорске состоялся день открытых дверей женской молодёжной сборной России. Команда сыграет на Турнире четырёх наций, он пройдёт с 9 по 11 ноября в Ступино. Это заключительный старт команды Евгения Бобарико перед домашним чемпионатом мира, который в начале января 2018 года примет подмосковный Дмитров.

«Мы провели очень хороший сбор. Вся работа была направлена на технико-тактическую подготовку команды. Отрабатывали игру в неравных составах, разбирали различные аспекты: меньшинство, большинство, а также активную игру, построение, игру в зоне обороны и в зоне атаки. Провели двустороннюю игру, по итогам которой был сформирован состав, который поедет на турнир в Ступино. Есть очень много позитивных моментов, радует отношение девчонок к делу. Да, пока слабые места тоже есть, будем исправлять их», — отметил главный тренер команды Евгений Бобарико.

«Позади неделя сбора. У команды отличное настроение, мы стараемся работать как следует, все девчонки поддерживают друг друга. Провели одну двустороннюю игру, которая позволила тренерам определиться с окончательным составом на турнир. Уже сегодня мы тренировались в этих сочетаниях, а завтра отправимся в Ступино. Очень надеемся выиграть предстоящий Турнир четырёх наций. Конечно, ответственность большая, местами даже небольшой мандраж, всё-таки предстоит играть в родных стенах. Но уверена, что мы справимся и всё будет хорошо», — рассказала форвард женской «молодёжки» Мария Александрова.