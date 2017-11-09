Кутюрье: я достаточно долго ждал, но не кричал и не кидал стульями в тренера

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье поделился мнением о своей изменившейся роли в команде.



«Я не кидал в тренера стульями, не кричал, но в прошлом году я, пожалуй, впервые дал понять, что не очень доволен своей ролью в команде. Я сказал себе, что достаточно долго ждал. Прошло шесть сезонов, и я готов сделать следующий шаг. Не хватает только одного.



Меня в основном воспринимали как нападающего оборонительного плана. Но я знал, что способен на большее, что могу приносить пользу в атаке. Я ждал, когда придёт моё время, когда мне дадут шанс. Это произошло в этом году, и я пытаюсь воспользоваться им в полной мере», — цитирует Кутюрье официальный сайт НХЛ.

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