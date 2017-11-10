Потери «Йокерита» за последние четыре года составили почти € 48 млн

Издание Kauppalehti сообщает, что потери «Йокерита» за прошедший финансовый год составили € 14,9 млн. При этом за год до этого потери равнялись € 15,4 млн.



«Йокерит» вступил в КХЛ в 2014 году, и за последние четыре года потери составили € 47,7 млн. Оборот клуба в прошлом году составил € 10,2 млн, издание отмечает, что для покрытия всех операционных расходов он должен превышать € 21 млн.

Три предыдущих сезона «Йокерит» выходил в плей-офф и лишь в первый год прошёл во второй раунд. В текущем регулярном чемпионате команда занимает второе место в общей турнирной таблице, в её активе 61 очко в 27 играх.

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